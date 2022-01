Covid in Campania, oggi 14.416 positivi e 22 morti: indice di contagio stabile al 15,34%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 14.416 positivi su 93.955 tamponi esaminati, 734 in più di ieri con 3.099 test processati in più. Di questi, 9.765 su 60.497 sono positivi al tampone antigenico mentre 4.651 su 33.498 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,34% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 15,06%.

Se sale a 8.856 il numero di vittime con i 22 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.348 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 101 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.