Covid in Campania, oggi 1.154 positivi e sei morti: è il picco della quarta ondata, l'indice di contagio risale al 3,89%

Aumentano i nuovi positivi e cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.154 positivi su 29.695 tamponi esaminati, 255 in più di ieri con 325 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,89% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,99%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Terza dose a Napoli e in Campania: «Aperte a tutti senza limiti... LA PANDEMIA Variante Omicron, il Black Friday della paura: così il mondo... LA PANDEMIA Variante Omicron, il suo viaggio in Europa: «La donna... LA PANDEMIA Omicron, primi due casi in Gran Bretagna. In Olanda controlli su 61...

Se sale a 8.210 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 298 ricoverati con sintomi, uno in più di ieri, e 25 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.