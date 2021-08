Covid in Campania, oggi 431 positivi e un morto: l'indice di contagio scende al 2,75% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 431 positivi su 15.652 tamponi esaminati, 133 in meno di ieri con 1.353 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,75% dei test, mezzo punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,32%.

Se sale a 7.720 il numero di vittime con il nuovo decesso registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 358 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.