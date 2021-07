Covid Campania, continua a salire la curva dei contagi (5,34%). Altri 471 positivi e due morti

Aumentano i nuovi positivi e continua a salire anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 471 positivi su 8.811 tamponi molecolari esaminati, 116 in più di ieri con 1.742 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 5,34%, in aumento rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 5,02%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.592 il numero di vittime, con due decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri dall'unità di crisi della Campania. Aumenta il anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 196 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 12 malati in terapia intensiva, come ieri.