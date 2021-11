Covid in Campania, oggi 767 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 3,16%, aumentano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 767 positivi su 24.283 tamponi esaminati, 45 in più di ieri con 1.001 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,16% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 3,10%.

Se sale a 8.089 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 268 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.