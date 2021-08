Covid in Campania, oggi 369 positivi su 15.816 tamponi totali: indice di contagio al 2,33%, calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Ma c'è un ma, perché l'unità di crisi non ha fornito il classico dato dei tamponi molecolari ma un dato accorpato tra tamponi molecolari tamponi antigenici. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 369 positivi su 15.816 tamponi esaminati, 241 in meno di ieri con 7.808 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,33%. Per intenderci, con questi parametri ieri l'indice di contagio sarebbe stato del 3,01%.

Se resta fermo a 7.612 il numero di vittime senza nuovi decessi registrati ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 249 ricoverati con sintomi, 18 in meno di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.