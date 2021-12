Covid in Campania, oggi 1.665 positivi e 11 morti: l'indice di contagio arriva al 4,58%, è il picco della quarta ondata

Aumentano a dismisura i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.665 positivi su 36.340 tamponi esaminati, 889 in più di ieri con 18.101 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 4,58% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 4,25%.

Se sale a 8.286 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 345 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 26 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.