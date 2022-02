​Covid in Campania, 6.592 casi e 29 morti: indice di contagio al 12,68%, calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.592 positivi su 51.993 tamponi esaminati, 770 in meno di ieri con 4.510 test processati in meno. Di questi, 4.909 su 33.909 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.683 su 18.084 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,68%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,03%.

Se sale a 9.421 il numero di vittime con i 29 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.248 ricoverati con sintomi, 22 in meno di ieri, e 72 malati in terapia intensiva, otto in meno di ieri.