Covid in Campania, oggi 279 positivi e tre morti: l'indice di contagio scende all'1,24% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 279 positivi su 22.541 tamponi esaminati, 34 in meno di ieri con 7.683 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,24% dei test, quasi un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 2,11%.

Se sale a 7.993 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzato ieri, aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 189 ricoverati con sintomi, 17 in più di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.