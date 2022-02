​Covid in Campania, 5.510 casi e 18 morti: indice di contagio al 12,97%, calano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.510 positivi su 42.468 tamponi esaminati, 303 in meno di ieri con 4.031 test processati in meno. Di questi, 4.190 su 27.504 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.320 su 14.964 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,97%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 12,50%.

Se sale a 9.538 il numero di vittime con i 18 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.038 ricoverati con sintomi, 77 in meno di ieri, e 63 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri.