Covid in Campania, oggi 13.682 positivi e 21 morti: indice di contagio stabile al 15,06%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.682 positivi su 90.856 tamponi esaminati, 3.295 in meno di ieri con 11.864 test processati in meno. Di questi, 9.373 su 58.979 sono positivi al tampone antigenico mentre 4.309 su 31.877 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,06% dei test, un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 16,53%.

Se sale a 8.834 il numero di vittime con i 21 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.339 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 100 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.