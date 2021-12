Covid in Campania, oggi 4.541 positivi e 10 morti: l'indice di contagio stabile al 5,93%, è il nuovo picco della quarta ondata

Aumentano i nuovi positivi - nuovo picco della quarta ondata - ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice il record di test effettuati in 24 ore. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.541 positivi su 76.534 tamponi esaminati, 942 in più di ieri con 17.874 test processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 5,93% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 6,14%.

Se sale a 8.394 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 457 ricoverati con sintomi, sei in meno di ieri, e 32 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.