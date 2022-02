​Covid in Campania, 3.536 casi e nove morti: l'indice di contagio cala al 9,95%, ancora giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.536 positivi su 35.540 tamponi esaminati, 716 in meno di ieri con 2.425 test processati in meno. Di questi, 2.706 su 24.703 sono positivi al tampone antigenico mentre 830 su 13.182 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 9,95%, più di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'11,28%.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, Iss: Rt mai così basso da giugno (0.73), terapie... L'EPIDEMIA Omicron, gli adolescenti lo trasmettono meno in famiglia: contagi... L'EPIDEMIA Vaccino, ecco Evusheld il monoclonale per chi non risponde alle dosi:...

Se sale a 9.602 il numero di vittime con i nove decessi contabilizzati ieri, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 830 ricoverati con sintomi, 81 in meno di ieri, e 54 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.