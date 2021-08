Covid in Campania, oggi 696 positivi e cinque morti: l'indice di contagio stabile al 4,02%, giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 576 positivi su 14.304 tamponi esaminati, 120 in meno di ieri con 1.911 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,02% dei tamponati, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 4,29%.

Se sale a 7.715 il numero di vittime con i cinque nuovi decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 350 ricoverati con sintomi, 11 in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.