Covid in Campania, oggi 11.319 positivi e 35 morti: l'indice di contagio stabile al 14,29% ma non aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 11.319 positivi su 79.198 tamponi esaminati, 816 in meno di ieri con 4.092 test processati in meno. Di questi, 8.464 su 53.944 sono positivi al tampone antigenico mentre 2.855 su 25.254 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 14,29%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 14,57%.

Se sale a 9.058 il numero di vittime con i 35 decessi contabilizzati ieri, resta stabile il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.387 ricoverati con sintomi, gli stessi più di ieri, e 99 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.