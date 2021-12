Covid in Campania, oggi 14.587 positivi e sette morti: indice di contagio al 9,93%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi - nuovo picco della quarta ondata - ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ennesimo record di test effettuati in 24 ore. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 14.587 positivi su 146.881 tamponi esaminati, 3.095 in più di ieri con 31.018 test processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 9,93% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 9,92%.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Covid, in Campania 14.458 nuovi casi; De Luca: «Ma restiamo in... LA STRATEGIA Super Green pass obbligatorio per lavorare, Draghi pronto al decreto.... LE SOPPRESSIONI Personale malato o in quarantena, stop corse Cirum e Campania Express IL FOCUS Il Covid ha silenziato l'influenza stagionale? Domande e risposte

Se sale a 8.467 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 675 ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri, e 48 malati in terapia intensiva, sette in più di ieri.