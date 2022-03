​Covid in Campania, 3.622 casi e 10 morti: l'indice di contagio risale al 13,07%, ancora giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.622 positivi su 27.707 tamponi esaminati, cinque in meno di ieri con 4.042 test processati in meno. Di questi, 2.938 su 19.138 sono positivi al tampone antigenico mentre 684 su 8.569 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,07%, quasi due punti percentuali in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 11,42%.

Se sale a 9.703 il numero di vittime con i 10 decessi contabilizzati ieri, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 648 ricoverati con sintomi, 25 in meno di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, cinque in meno di ieri.