​Covid in Campania, 8.702 casi e 18 morti: l'indice di contagio stabile al 12,64%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 8.702 positivi su 68.845 tamponi esaminati, 255 in meno di ieri con 1.344 test processati in meno. Di questi, 6.487 su 45.648 sono positivi al tampone antigenico mentre 2.215 su 23.197 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,64%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,86%.

Se sale a 9.275 il numero di vittime con i 18 decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.339 ricoverati con sintomi, 10 in meno di ieri, e 77 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri.