Covid in Campania, oggi 526 positivi e cinque morti: l'indice di contagio al 6,11%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 526 positivi su 8.609 tamponi molecolari esaminati, 144 in meno di ieri con 967 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 6,11%, più di due punti percentuali in meno rispetto a ieri quando l'indice di contagio era all'8,77%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.610 il numero di vittime, con i cinque decessi avvenuto in precedenza ma registrato ieri dall'unità di crisi della Campania, e aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 257 ricoverati con sintomi, 11 in più di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, gli stesso di ieri.