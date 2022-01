Covid in Campania, oggi 9.739 positivi e 19 morti: indice di contagio risale al 16,91%, 61 nuovi ricoveri in 24 ore

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la prevedibile flessione dei tamponi nel giorno dell'Epifania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.739 positivi su 57.570 tamponi esaminati, 6.773 in meno di ieri con 58.841 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 16,91% dei test, quasi tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 14,18%.

Se sale a 8.560 il numero di vittime con i 19 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 929 ricoverati con sintomi, 61 in più di ieri, e 70 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.