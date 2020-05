Sei nuovi contagiati in 24 ore. È questo l'esito dei 3.360 tamponi effettuati in Campania. In totale, quindi, il numero di positivi in Campania sale a 4.755 su 175.466 tamponi effettuati.

In particolare, i sei nuovi casi positivi arrivano dall'ospedale Moscati di Avellino (due), dagli ospedali Cotugno e San Paolo di Napoli, dall'ospedale di Eboli e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.