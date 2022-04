Covid in Campania, 6.179 casi e un morto: l'indice di contagio cala al 16,78% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.179 positivi su 36.826 tamponi esaminati, 616 in meno di ieri con 2.902 tamponi processati in meno. Di questi, 5.502 su 28.104 sono positivi al tampone antigenico mentre 677 su 8.722 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,78%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 17,1%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Xe, primi casi in Italia: un bimbo di un anno e un... IL BOLLETTINO Omicron, morti in aumento in Italia. Ma la variante resta meno... LA SANITÀ Fondo sanitario, la Campania punta a recuperare 360 milioni di euro

Se sale a 10.103 il numero di vittime con l'unico decesso contabilizzato ieri, sale il numero dei ricoveri ospedalieri: 710 ricoverati con sintomi, due in più di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.