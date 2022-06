Covid in Campania, 5.458 casi e due morti: l'indice di contagio sale al 28,33%, crescono le terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.458 positivi su 19.269 tamponi esaminati, 450 in meno di ieri con 2.300 tamponi processati in meno. Di questi, 5.151 su 15.627 sono positivi al tampone antigenico mentre 307 su 3.642 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 28,33%, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 26,94%.

Se sale a 10.611 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 361 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.