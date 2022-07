Covid in Campania, 3.907 casi e sette morti: indice di contagio al 19,06%, in calo i ricoveri

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.907 positivi su 20.496 tamponi esaminati, 628 in meno di ieri con 4.002 tamponi processati in meno. Di questi, 3.717 su 17.245 sono positivi al tampone antigenico mentre 190 su 3.251 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 19,06%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 18,51%.

Se sale a 10.859 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 636 ricoverati con sintomi, sei in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.