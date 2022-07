Covid in Campania, 10.078 casi: indice di contagio al 34,6%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.078 positivi su 29.124 tamponi esaminati, 1.350 in meno di ieri con 3.477 tamponi processati in meno. Di questi, 9.522 su 29.124 sono positivi al tampone antigenico mentre 556 su 3.993 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 34,6%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 35,05%.

Se resta stabile a 10.673 il numero di vittime senza decessi contabilizzati ieri cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 513 ricoverati con sintomi, 21 in più di ieri, e 33 malati in terapia intensiva, otto in più di ieri.