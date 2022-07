Covid in Campania, 5.539 casi e sette morti: l'indice di contagio cala al 19,96%, giù i ricoveri

Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.539 positivi su 27.747 tamponi esaminati, 348 in meno di ieri con 1.672 tamponi processati in meno. Di questi, 5.187 su 23.130 sono positivi al tampone antigenico mentre 352 su 4.617 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 19,96%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 20,10%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, situazione in miglioramento: i contagi calano del... LA POLEMICA Pregliasco e la quarta dose del vaccino, i social insorgono:... CINA Wuhan torna di nuovo in lockdown: un milione di persone bloccate per...

Se sale a 10.834 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 644 ricoverati con sintomi, 15 in meno di ieri, e 28 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.