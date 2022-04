Covid in Campania, 7.313 casi e 10 morti: l'indice di contagio al 18,71%, in calo i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.313 positivi su 39.093 tamponi esaminati, 3.472 in meno di ieri con 11.815 tamponi processati in meno. Di questi, 6.368 su 27.959 sono positivi al tampone antigenico mentre 945 su 11.134sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,71%, più di due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 21,19%.

Se sale a 10.276 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 746 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 42 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.