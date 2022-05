Covid in Campania, 5.112 casi e 13 morti: l'indice di contagio risale al 17,42%, in calo ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.112 positivi su 29.352 tamponi esaminati, 229 in più di ieri con 3.111 tamponi processati in meno. Di questi, 4.547 su 6.995 sono positivi al tampone antigenico mentre 565 su 7.321 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,42%, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 16,45%.

Se sale a 10.336 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 700 ricoverati con sintomi, 13 in meno di ieri, e 39 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.