Cala il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.254 positivi su 39.715 tamponi esaminati, 669 in meno di ieri con 433 tamponi processati in meno. Di questi, 12.485 su 33.830 sono positivi al tampone antigenico mentre 769 su 5.885 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 33,37%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 34,68%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Omicron 5 non si ferma, 20mila sanitari positivi: rinviati interventi... L'EPIDEMIA Omicron 5, Gimbe: «Mascherine fondamentali, rischiamo lockdown... LA RICERCA Omicron 5, chi prende il Covid per la seconda volta con BA.5...

Se sale a 10.677 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 606 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, quattro in più di ieri.