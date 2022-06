Covid in Campania, 986 casi e due morti: l'indice di contagio sale al 19,87%, crescono le terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai consueta flessione domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 986 positivi su 4.963 tamponi esaminati, 934 in meno di ieri con 6.268 tamponi processati in meno. Di questi, 943 su 3.937 sono positivi al tampone antigenico mentre 43 su 1.026 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 19,87%, più di due punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 17,10%.

Se sale a 10.552 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 290 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, quattro in più di ieri.