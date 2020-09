Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 90 positivi su 2.845 tamponi (10 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro), per un totale di 9.215 positivi su 501.568 tamponi; una vittima, per un totale di 452 morti; 26 pazienti guariti (4.759 in totale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA