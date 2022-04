Covid in Campania, 1.946 casi e tre morti: l'indice di contagio risale al 22,89%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Crolla il numero di nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus complice la preventivabile flessione del numero di tamponi nel giorno di Pasqua. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.946 positivi su 8.502 tamponi esaminati, 4.473 in meno di ieri con 26.764 tamponi processati in meno. Di questi, 1.807 su 6.866 sono positivi al tampone antigenico mentre 139 su 1.636 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 22,89%, più di quattro punti percentuali in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,20%.

Se sale a 10.161 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 688 ricoverati con sintomi, tre in più di ieri, e 38 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.