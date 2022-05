Covid in Campania, 968 casi e sette morti: l'indice di contagio scende al 4,22%, giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e crolla la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 968 positivi su 22.946 tamponi esaminati, 1.112 in meno di ieri con 5.406 tamponi processati in meno. Di questi, 909 su 6.144 sono positivi al tampone antigenico mentre 59 su 1.710 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 4,22%, più di sette punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era all'11,86%.

Se sale a 10.450 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 457 ricoverati con sintomi, 11 in meno di ieri, e 31 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.