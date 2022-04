Covid in Campania, 2.939 casi e cinque morti: l'indice di contagio risale al 23,29%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi nei giorni festivi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.939 positivi su 12.617 tamponi esaminati, 4.465 in meno di ieri con 23.982 tamponi processati in meno. Di questi, 2.713 su 9.619 sono positivi al tampone antigenico mentre 226 su 2.998 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 23,29%, tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 20,23%.

Se sale a 10.246 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 730 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.