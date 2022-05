Covid in Campania, 2.104 casi e 17 morti: l'indice di contagio risale al 17,89% ma calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale frenata dei tamponi nei giorni di festa. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.104 positivi su 11.762 tamponi esaminati, 2.682 in meno di ieri con 22.726 tamponi processati in meno. Di questi, 1.991 su 9.606 sono positivi al tampone antigenico mentre 113 su 2.156 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,89%, più di due punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 15,29%.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Green pass, per viaggiare serve ancora? Le nuove regole per gli... LO SCENARIO Mascherine, 46 miliardi quelle usate in due anni dagli italiani per... LA RICERCA Omicron o raffreddore? I sintomi che rivelano se hai la variante...

Se sale a 10.304 il numero di vittime con i 17 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 701 ricoverati con sintomi, 23 in meno di ieri, e 39 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.