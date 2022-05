Covid in Campania, 824 casi e sette morti: l'indice di contagio stabile al 13,32%, giù i ricoveri

Crollano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus complice la consueta frenata domenicale dei test. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 824 positivi su 6.186 tamponi esaminati, 1.051 in meno di ieri con 7.835 tamponi processati in meno. Di questi, 776 su 4.874 sono positivi al tampone antigenico mentre 48 su 1.312 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,32%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,37%.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Covid, mascherine e Green pass, cosa cambia dal 15 giugno? Dalle Rsa... LO STUDIO Covid, problemi cardiaci e polmonari dopo la guarigione: affetto 1... L'EPIDEMIA Vaiolo delle scimmie, salgono i casi in Italia: ora sono 5....

Se sale a 10.505 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 380 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.