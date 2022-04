Covid in Campania, 3.384 casi e sei morti: l'indice di contagio stabile al 17%

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania con l'ormai tredizionale drastico calo del numero di tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.384 positivi su 19.925 tamponi esaminati, 2.989 in meno di ieri con 18.038 tamponi processati in meno. Di questi, 2.994 su 14.426 sono positivi al tampone antigenico mentre 390 su 5.499 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17%, poco più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 16,79%.

Se sale a 10.048 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 729 ricoverati con sintomi, quattro in meno di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.