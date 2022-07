Covid in Campania, 4.837 casi e 10 morti: l'indice di contagio sale al 37,69%, 27 nuovi ricoveri in 24 ore

Crolla il numero di nuovi positivi ma cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus complice l'ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicali. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.837 positivi su 12.835 tamponi esaminati, 5.241 in meno di ieri con 16.289 tamponi processati in meno. Di questi, 4.697 su 11.519 sono positivi al tampone antigenico mentre 140 su 1.316 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 37,69%, tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 34,6%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Contagi raddoppiati in una settimana, ​in Campania tornano i... L'INTERVISTA Omicron in Campania, intervista a Enrico Coscioni: «Variante... LA MAPPA Omicron 5, vacanze a rischio: dalla Spagna alla Grecia ecco dove i...

Se resta stabile a 10.683 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 540 ricoverati con sintomi, 27 in più di ieri, e 33 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.