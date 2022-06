Covid in Campania, 3.833 casi e due morti: l'indice di contagio torna sopra il 20,26%

Aumentano i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.833 positivi su 18.921 tamponi esaminati, 2.847 in più di ieri con 13.957 tamponi processati in più. Di questi, 3.597 su 14.686 sono positivi al tampone antigenico mentre 236 su 4.235 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 20,26%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 19,87%.

Se sale a 10.554 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 291 ricoverati con sintomi, uno in più di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.