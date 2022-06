Covid in Campania, 4.889 casi e sei morti: l'indice di contagio al 24,21%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.889 positivi su 20.190 tamponi esaminati, 1.129 in meno di ieri con 3.433 tamponi processati in meno. Di questi, 4.434 su 14.460 sono positivi al tampone antigenico mentre 455 su 5.730 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 24,21%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 25,48%.

Se sale a 10.595 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri cala anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 300 ricoverati con sintomi, 22 in meno di ieri, e 15 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.