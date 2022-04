Covid in Campania, 4.456 casi e 15 morti: l'indice di contagio stabile al 22,51%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.456 positivi su 19.796 tamponi esaminati, 1.517 in più di ieri con 7.179 tamponi processati in più. Di questi, 4.262 su 17.766 sono positivi al tampone antigenico mentre 194 su 2.030 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 22,51%, meno di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 23,29%.

Se sale a 10.261 il numero di vittime con i 15 decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 742 ricoverati con sintomi, 12 in più di ieri, e 40 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.