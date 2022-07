Covid in Campania, 9.167 casi e 15 morti: l'indice di contagio stabile al 21,45%, in calo i ricoveri

Aumenta il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.167 positivi su 42.745 tamponi esaminati, 6.770 in più di ieri con 31.812 tamponi processati in più. Di questi, 8.737 su 37.150 sono positivi al tampone antigenico mentre 430 su 5.595 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 21,45%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 21,92%.

Se sale a 10.822 il numero di vittime con i 15 decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 666 ricoverati con sintomi, 16 in meno di ieri, e 33 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.