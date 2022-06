Covid in Campania, 2.876 casi e un morto: l'indice di contagio cala al 18,62% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.876 positivi su 15.445 tamponi esaminati, 957 in meno di ieri con 3.476 tamponi processati in meno. Di questi, 2.554 su 10.694 sono positivi al tampone antigenico mentre 322 su 4.751 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,62%, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 20,26%.

Se sale a 10.555 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 299 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 15 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.