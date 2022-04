Covid in Campania, 12.275 casi e 18 morti: l'indice di contagio al 21,19% ma è boom di ricoveri

Cresce il numero di nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus complice anche il boom di tamponi dopo Pasqua a Pasquetta. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.275 positivi su 57.916 tamponi esaminati, 9.025 in più di ieri con 43.895 tamponi processati in più. Di questi, 11.389 su 48.491 sono positivi al tampone antigenico mentre 886 su 9.425 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 21,19%, due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 23,19%.

Se sale a 10.199 il numero di vittime con i 18 decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 739 ricoverati con sintomi, 41 in più di ieri, e 39 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri.