Covid in Campania, 5.887 casi e cinque morti: l'indice di contagio cala al 20,10%, giù i ricoveri

Diminuisce il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.887 positivi su 29.419 tamponi esaminati, 3.280 in meno di ieri con 13.326 tamponi processati in meno. Di questi, 5.518 su 24.088 sono positivi al tampone antigenico mentre 369 su 5.331 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 20,10%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 21,45%.

Se sale a 10.827 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 659 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 30 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.