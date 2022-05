Covid in Campania, 4.356 casi e 13 morti: l'indice di contagio al 16,59%, in calo ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.356 positivi su 26.262 tamponi esaminati, 2.060 in meno di ieri con 7.795 tamponi processati in meno. Di questi, 3.977 su 28.491 sono positivi al tampone antigenico mentre 379 su 5.566 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,59%, più di due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 18,84%.

Se sale a 10.379 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 658 ricoverati con sintomi, otto in meno di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.