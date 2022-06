Covid in Campania, 2.070 casi e otto morti: l'indice di contagio risale al 15,96%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.070 positivi su 12.966 tamponi esaminati, 76 in più di ieri con 585 tamponi processati in meno. Di questi, 1.854 su 9.193 sono positivi al tampone antigenico mentre 216 su 3.773 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,96%, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 14,71%.

Se sale a 10.548 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 285 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, due in pù di ieri.