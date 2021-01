Covid Campania, altri 1.734 positivi: ​indice contagio all'8,47%, 20 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 1.734 positivi (1.531 asintomatici e 203 sintomatici) su 20.458 tamponi, per un totale di 191.407 positivi su 2.055.822 tamponi; 20 morti (3 nelle ultime 48 ore, 17 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.864; 641 pazienti guariti per un totale di 110.215.

Il rapporto positivi/tamponi è 8,47%, in lieve aumento rispetto al 8,17% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 104 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.359 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

