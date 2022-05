Covid in Campania, 7.577 casi e 11 morti: l'indice di contagio risale al 18,94%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.577 positivi su 39.995 tamponi esaminati, 5.473 in più di ieri con 28.233 tamponi processati in più. Di questi, 6.993 su 32.674 sono positivi al tampone antigenico mentre 584 su 7.321 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,94%, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 17,89%.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, il bollettino di oggi 3 maggio 2022: contagi e 153 morti,... LA RICERCA Omicron 4 e 5, «per i guariti scarsa protezione da nuove... LA RICERCA Omicron o raffreddore? I sintomi che rivelano se hai la variante... L'ESPERTO Mascherine, Bassetti: «Talebanismo italico, fungono più...

Se sale a 10.315 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 722 ricoverati con sintomi, 21 in più di ieri, e 44 malati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.