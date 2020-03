Coronavirus in Campania, altri 60 casi positivi: il numero dei contagiati sale a 460

Sono 60 le persone risultate positive oggi in Campania. Complessivamente sono 460 coloro che finora hanno contratto il coronavirus. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. Nel centro di riferimento dell'ospedale Cotugno sono stati esaminati 213 tamponi, di cui 44 risultati positivi; all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 29 tamponi di cui 5 positivi; all'ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi di cui 7 positivi.

Come per gli altri finora esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità anche per questi 56 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e che si aggiungono ai 4 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno. Oggi in Campania sono stati esaminati 353 tamponi.

